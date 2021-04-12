В Apple утвердили подэкранный сканер отпечатка пальца. Он может появиться в iPhone 13

Компания Apple утвердила технологию подэкранного сканера отпечатков пальцев для iPhone 13. Как ожидается, там может появиться разблокировка по лицу и по отпечатку. Хотя не стоит исключать вариант, то новинку поставят уже в 14-ю серию.

Также сообщается, что старшая модель iPhone 13 Pro Max получит корпус без каких-либо портов и отверстий. Это означает, что новинка будет заряжаться только по беспроводному каналу. А вырез на экране уменьшится.

Помимо этого известно, что все смартфоны линейки iPhone 13 получат дисплеи LTPO с адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц. Это обеспечит прирост автономности до 15%, поскольку LTPO-экраны потребляют меньше энергии.

В числе других спецификаций отметим однокристальную систему Apple A15 Bionic, поддержку Wi-Fi 6E, а также 6 ГБ ОЗУ на всех моделях.