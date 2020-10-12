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Новости

В iPhone 12 вернулись старые проблемы iPhone 5

У новеньких iPhone 12, которые были выставлены в магазинах в Китае, обнаружилась проблема, присущая ещё старой модели iPhone 5. Выяснилось, что на них облезает краска.

В сети опубликованы фото этого. Одним из источников стал блогер Ли Фэн. По его мнению, такой эффект возникает из-за частых прикосновений пользователей к корпусу. Ведь с момента поступления в продажу новинок, многие захотели попробовать его вживую.

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А Макс Вайнбах сообщил в Twitter, что его новый iPhone 12 Pro треснул без видимой причины. Он не падал и не бился, однако на тыльной стороне возникла трещина.

И это, надо сказать, весьма печально для смартфона с ценником от 1000 долларов и выше. Даже несмотря на то, что техническая поддержка Apple сделала обмен на новый аппарат.

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Источник:
GizmoChina
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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