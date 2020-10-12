В iPhone 12 вернулись старые проблемы iPhone 5

У новеньких iPhone 12, которые были выставлены в магазинах в Китае, обнаружилась проблема, присущая ещё старой модели iPhone 5. Выяснилось, что на них облезает краска.

В сети опубликованы фото этого. Одним из источников стал блогер Ли Фэн. По его мнению, такой эффект возникает из-за частых прикосновений пользователей к корпусу. Ведь с момента поступления в продажу новинок, многие захотели попробовать его вживую.

А Макс Вайнбах сообщил в Twitter, что его новый iPhone 12 Pro треснул без видимой причины. Он не падал и не бился, однако на тыльной стороне возникла трещина.

What in the actual fuck. My phone didn’t fall, drop, or do anything anywhere. I literally placed it on a table face down and when I look at it, the glass is broken.



I’m fine admitting when I break something, this WAS NOT me. pic.twitter.com/b6alnPpxVs — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 24, 2020

И это, надо сказать, весьма печально для смартфона с ценником от 1000 долларов и выше. Даже несмотря на то, что техническая поддержка Apple сделала обмен на новый аппарат.