В будущих iPad Pro изменится расположение основной и фронтальной камер

После выпуска iPad Pro с процессором M1 компания Apple с новыми силами начала продвигать его в качестве замены ноутбуков. И следующим шагом на этом пути стало горизонтальное размещение модулей основной камеры. Ведь это потенциально указывает на альбомную ориентацию экрана, что применяется при работе за ноутбуками.

Помимо этого, это может указывать, что компоненты Face ID и фронтальный модуль также поменяют положение.

Отметим, что нынешнее поколение iPad Pro M1 получило фронтальную камеру в узкой части дисплея, что подразумевает книжную ориентацию. Однако использование планшета альбомном положении может затруднить сканирование лица пользователя и его идентификацию. Потому не исключено, что в будущих планшетах это изменят.

С другой стороны, пока неясно, планирует ли Apple ввести это нововведение уже в будущей линейке или пока только рассматривает варианты. При этом инсайдер, который сообщил о таком проекте, уточнил, что Apple разместит логотип горизонтально. Это тоже указывает на позиционирование планшета в качестве замены ноутбука.