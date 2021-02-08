В интернет-магазине vivo дарят подарки ко Дню святого Валентина

В интернет-магазине Vivo началась акция ко Дню всех влюбленных. В период с 8 по 15 февраля 2021 года приобретая смартфоны vivo X50 Pro, X50, V20, V20 SE, Y30, Y20 и новой модели Y31 в официальном онлайн-магазине компании, покупатели получат подарочный сертификат на покупку в магазинах сети «Л’Этуаль» и «Спортмастер». Номинал подарочного сертификата зависит от приобретенной модели смартфона.

При покупке флагманов vivo X50 Pro с системой профессиональной стабилизации и 60-кратным гиперзумом и vivo X50 с 20-кратным зумом и ультимативным ночным режимом в подарок идет сертификат на сумму 5 000 рублей. При покупке смартфонов vivo V20 с 44 Мп селфи-камерой с автофокусом под управлением Android 11 и vivo V20 SE с 48 Мп основной камерой и быстрой зарядкой FlashCharge 33 Вт покупатели получат сертификат на сумму 2 500 рублей. При покупке модели vivo Y30 с NFC и Type-C, vivo Y20 с тройной AI-макрокамерой и батареей 5000 мА·ч и vivo Y31 на базе Android 11 с тройной AI-камерой, NFC и быстрой зарядкой FlashCharge – сертификат на сумму 1 500 рублей в подарок.

Акция продлится с 8 по 15 февраля 2021 года в официальном интернет-магазине vivo.