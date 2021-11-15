В Huawei придумали, как обойти американские санкции

Издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщает, что китайская компания Huawei придумала, как обойти санкции США. Для этого она передаст лицензии на производство своих смартфонов третьим сторонам, получив тем самым доступ к комплектующим.

Одним из участников проекта может стать китайская государственная компания China Postal and Telecommunications Appliances (PTAC). Подразделение этой компании названием Xnova уже продает телефоны Nova производства Huawei. Не исключено, что PTAC получит право продавать смартфоны под своим брендом.

Вторым потенциальным кандидатом может стать китайская компания TD Tech, с ней идут переговоры.

Само собой, это пока неофициальные данные, однако, похоже, такой способ позволит Huawei обойти запрет на поставки комплектующих.