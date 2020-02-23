В HITMAN стартовали бесплатные выходные

Студия IO Interactive анонсировала начало бесплатных выходных в HITMAN. Акция проходит в Steam и для пользователей Xbox One.
Кроме того, одновременно началась распродажа в Steam на все части HITMAN со скидкой до 84%.
Список следующий:
- HITMAN 2 Gold Edition — 331 руб.;
- HITMAN 2 Standard Edition — 285 руб.;
- Hitman 2: Silent Assassin — 53 руб.;
- HITMAN Game of The Year Edition — 256 руб.;
- Hitman: Absolution — 79 руб.;
- Hitman: Blood Money — 57 руб.;
- Hitman: Contracts — 53 руб.;
- Hitman: Codename 47 — 51 руб..
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