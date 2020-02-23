В HITMAN стартовали бесплатные выходные

Студия IO Interactive анонсировала начало бесплатных выходных в HITMAN. Акция проходит в Steam и для пользователей Xbox One.

Кроме того, одновременно началась распродажа в Steam на все части HITMAN со скидкой до 84%.

Список следующий:

HITMAN 2 Gold Edition — 331 руб.;

HITMAN 2 Standard Edition — 285 руб.;

Hitman 2: Silent Assassin — 53 руб.;

HITMAN Game of The Year Edition — 256 руб.;

Hitman: Absolution — 79 руб.;

Hitman: Blood Money — 57 руб.;

Hitman: Contracts — 53 руб.;

Hitman: Codename 47 — 51 руб..