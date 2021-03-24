Hitman 3 получит DLC из семи частей

По всей видимости на этой неделе идёт череда неожиданных анонсов и выпусков дополнений для игр. Буквально вчера вышел патч для пятилетнего Serious Sam 2, а сегодня произошел анонс целой серии DLC для свежего Hitman 3.

Каждое дополнение будет содержать специальный контракт. Также в первом дополнении будет доступно два новых предмета: дьявольская трость и монета жадности.

Стартовое DLC под названием «Жадность» появится 30 марта и обойдётся всего в $5. Следом последуют дополнения «Гордость», «Чревоугодие», «Похоть», «Гнев», «Праздность» и «Зависть». Все части обойдутся в $30.

После выхода дополнения в Hitman 3 будет начинаться сезон с платными и бесплатными обновлениями вроде контрактов и ускользающих целей.