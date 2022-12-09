В Google Play появилась открытая бета суперприложения «Яндекс — с Алисой»

Опробовать новые функции суперприложения «Яндекс — с Алисой» на Android ещё до того, как они появятся в основной версии, может теперь любой желающий. Открытая бета-версия сегодня появилась в Google Play.

Если сейчас загрузить бета-версию, то можно активировать тёмную тему для сайтов, а также табло для быстрого перехода к часто посещаемым сайтам. Кроме того, все пользователи могут добавить на табло любой свой сайт и задать ему имя.

Поддерживать обратную связь с Яндекс можно через раздел «Помощь и обратная связь». Отзывы помогут разработчикам понять, что требует доработки для финального релиза.