В GOG бесплатно раздают Caveblazers

В GOG стартовала бесплатная раздача платформера Caveblazers. Игра совмещает три популярных жанра — платформер, «рогалик» и RPG.

В Steam проект получил более 87% положительных отзывов. Также интересно отметить, что создатель Minecraft высоко оценил данную игру.

Как забрать бесплатную игру в GOG

Перейти по ссылке: gog.com/game/caveblazers Нажмите “К раздаче” Пролистайте вниз до баннера, нажмите «получить бесплатно» Готово!

Второй вариант, если не работает первый:

Открыть главную страницу по ссылке: gog.com/#giveaway Авторизоваться Перейти по ссылке: gog.com/giveaway/claim Появится ошибка на открытой странице На почту придет письмо о добавлении игры Проверьте наличие игры в своей библиотеке GOG Готово, можно играть!

Раздача Caveblazers продлится до 25 декабря 2023 года в 17:00 по МСК. Игра останется в вашей библиотеке навсегда.