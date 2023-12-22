В GOG бесплатно раздают Caveblazers

В GOG стартовала бесплатная раздача платформера Caveblazers. Игра совмещает три популярных жанра — платформер, «рогалик» и RPG.
В Steam проект получил более 87% положительных отзывов. Также интересно отметить, что создатель Minecraft высоко оценил данную игру.
Как забрать бесплатную игру в GOG
- Перейти по ссылке: gog.com/game/caveblazers
- Нажмите “К раздаче”
- Пролистайте вниз до баннера, нажмите «получить бесплатно»
- Готово!
Второй вариант, если не работает первый:
- Открыть главную страницу по ссылке: gog.com/#giveaway
- Авторизоваться
- Перейти по ссылке: gog.com/giveaway/claim
- Появится ошибка на открытой странице
- На почту придет письмо о добавлении игры
- Проверьте наличие игры в своей библиотеке GOG
- Готово, можно играть!
Раздача Caveblazers продлится до 25 декабря 2023 года в 17:00 по МСК. Игра останется в вашей библиотеке навсегда.
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