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В GOG бесплатно раздают Caveblazers

В GOG стартовала бесплатная раздача платформера Caveblazers. Игра совмещает три популярных жанра — платформер, «рогалик» и RPG.

В Steam проект получил более 87% положительных отзывов. Также интересно отметить, что создатель Minecraft высоко оценил данную игру.

Как забрать бесплатную игру в GOG

  1. Перейти по ссылке: gog.com/game/caveblazers
  2. Нажмите “К раздаче”
  3. Пролистайте вниз до баннера, нажмите «получить бесплатно»
  4. Готово!
caveblazers

Второй вариант, если не работает первый:

  1. Открыть главную страницу по ссылке: gog.com/#giveaway
  2. Авторизоваться
  3. Перейти по ссылке: gog.com/giveaway/claim
  4. Появится ошибка на открытой странице
  5. На почту придет письмо о добавлении игры
  6. Проверьте наличие игры в своей библиотеке GOG
  7. Готово, можно играть!

Раздача Caveblazers продлится до 25 декабря 2023 года в 17:00 по МСК. Игра останется в вашей библиотеке навсегда.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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