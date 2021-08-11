В Fortnite появился скин Супермена

В Fortnite появился новый облик для персонажа — Супермен. Также стали доступны задания сильнейшего супергероя мира, где игрокам вместе с Бэтменом и Бистбоем предстоит вернуть воспоминания Кларка Кента.

Выполнение одного задания даёт эмодзи «Призыв к действию»;

За выполнение трёх заданий можно получить «Герб Супермена»;

За 5 заданий — экипировку Кларка Кента.

Помимо этого, можно получить украшение на спину Daily Planet — для этого надо пролететь через 3 кольца за Кларка Кента.

Всё это доступно в рамках боевого пропуска седьмого сезона второй главы Fortnite. Если же выполнить ещё больше эпических заданий, то можно получить такие призы:

дельтаплан «Плащ Кал-Эла»;

флаг Супермена;

экран загрузки «Последний сын Криптона»;

кирка «Крушитель Одиночества»;

облик «Тень» для Кларка Кента, украшения на спину «Дэйли Плэнет» (вечерний выпуск), украшения на спину «Плащ Супермена» и кирки «Крушитель Одиночества».

Наконец, если воспользоваться телефонной будкой за Кларка Кента, то можно получить украшение на спину «Плащ Супермена» и эмоция «Тайная личность». Последняя превращает Кента в Супермена и наоборот.

К слову, с помощью «Тени» при игре за Кларка Кента можно превратиться в Теневого Супермена, использовав эмоцию «Тайная личность».