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Новости

В Fortnite появился скин Супермена

В Fortnite появился новый облик для персонажа — Супермен. Также стали доступны задания сильнейшего супергероя мира, где игрокам вместе с Бэтменом и Бистбоем предстоит вернуть воспоминания Кларка Кента.

  • Выполнение одного задания даёт эмодзи «Призыв к действию»;
  • За выполнение трёх заданий можно получить «Герб Супермена»;
  • За 5 заданий — экипировку Кларка Кента.

Помимо этого, можно получить украшение на спину Daily Planet — для этого надо пролететь через 3 кольца за Кларка Кента.

  • Fortnite
  • Fortnite

Всё это доступно в рамках боевого пропуска седьмого сезона второй главы Fortnite. Если же выполнить ещё больше эпических заданий, то можно получить такие призы:

  • дельтаплан «Плащ Кал-Эла»;
  • флаг Супермена;
  • экран загрузки «Последний сын Криптона»;
  • кирка «Крушитель Одиночества»;
  • облик «Тень» для Кларка Кента, украшения на спину «Дэйли Плэнет» (вечерний выпуск), украшения на спину «Плащ Супермена» и кирки «Крушитель Одиночества».

Наконец, если воспользоваться телефонной будкой за Кларка Кента, то можно получить украшение на спину «Плащ Супермена» и эмоция «Тайная личность». Последняя превращает Кента в Супермена и наоборот.

К слову, с помощью «Тени» при игре за Кларка Кента можно превратиться в Теневого Супермена, использовав эмоцию «Тайная личность».

Источник:
Epic Games

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