В даркнете опубликовали базу миллионов пользователей Telegram

База состоящая из нескольких миллионов пользователей Telegram стала достоянием одного из форумов в даркнете. Вес базы составляет около 900 Мбайт и позволяет узнать номер телефона по нику, а также увидеть уникальный идентификатор пользователя. Точное количество учёток пока неизвестно.

В пресс-службе Telegram заявили, что злоумышленники собирали данные через встроенную функцию импорта контактов при регистрации пользователя. Примерно 70% базы состоит из аккаунтов с Ирана, а все остальные – России. Но больше половины уже неактуальны.

Также представитель мессенджера отметил, что с 2019 года, пользователи могут скрывать свои телефонные номера.