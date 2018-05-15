В даркнете опубликовали базу миллионов пользователей Telegram
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Новости

В даркнете опубликовали базу миллионов пользователей Telegram

База состоящая из нескольких миллионов пользователей Telegram стала достоянием одного из форумов в даркнете. Вес базы составляет около 900 Мбайт и позволяет узнать номер телефона по нику, а также увидеть уникальный идентификатор пользователя. Точное количество учёток пока неизвестно.

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В пресс-службе Telegram заявили, что злоумышленники собирали данные через встроенную функцию импорта контактов при регистрации пользователя. Примерно 70% базы состоит из аккаунтов с Ирана, а все остальные – России. Но больше половины уже неактуальны.

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Также представитель мессенджера отметил, что с 2019 года, пользователи могут скрывать свои телефонные номера.

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