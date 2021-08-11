В Chrome для Android появится функция, которой не будет на iOS

В тестовой версии браузера для операционной системы Android появилась возможность, которая станет эксклюзивной. Речь идёт о возможности адаптировать интерфейс в зависимости от темы оформления.

Новая функция позволит менять цвет интерфейса в зависимости от того, в каких цветах оформлен тот или иной сайт.

Это пока есть только в ранней сборке Canary по команде chrome: flags#dynamic-color-android. А с помощью команды chrome: flags#theme-refactor-android можно будет включать рефакторинг темы. Это даст возможность окрасить экранную клавиатуру, строку поиска и другие элементы в цвета обоев.

Отметим, что в Android 12 акцентные цвета в интерфейсе операционной системы и приложений будут зависеть от обоев. То же самое появится и в Windows 11.