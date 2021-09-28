В Бразилии обяжут Apple вернуть зарядку в комплект iPhone 13

Не так давно состоялся анонс iPhone 13, но уже сейчас этот смартфон в центре скандала. Вернее, не сам айфон, а решение производителя не комплектовать смартфон зарядным устройством. Это очень не понравилось местному регулятору в Бразилии по защите прав потребителей, который инициировал расследование. Конечно не факт, что зарядное вернут в комплект поставки, но возможность существует.

Следует отметить, что это не первый случай, когда Apple таким образом нарушает права потребителей. Еще в начале этого года в штате Сан-Паулу, местный регулятор выписал штраф компании в 2 миллиона долларов. Причина проста: “Вводящая в заблуждение реклама продажи смартфона без зарядного устройства и несправедливые условия”.

Представители местного правозащитного органа объяснили свою позицию так: “Продажа смартфона и зарядного устройства отдельно – незаконно. Клиент должен покупать два продукта сразу”. Более того, регулятор обязал производителей более тщательно разъяснять нюансы в продаже, то есть объяснить, что входит в комплект, а что нужно докупать.