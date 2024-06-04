В App Store появился эмулятор игр для Nintendo 3DS

В App Store вышел эмулятор Folium, позволяющий запускать игры от портативной консоли Nintendo 3DS. В отличие от других эмуляторов, этот платный.

Пока неизвестно, будут ли у Nintendo претензии к Folium. В марте 2024 года крупнейший эмулятор Yuzu был закрыт из-за судебных разбирательств с компанией.

Эмулятор Folium доступен в российском App Store за 449 рублей.

Ранее в App Store появились другие эмуляторы: