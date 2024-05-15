На iPhone вышел полноценный эмулятор PSP

App Store продолжает пополняться игровыми эмулятора для iPhone. Если до этого мы видели приложения для запуска игр от Nintendo и PlayStation One, то в этот раз на свет появился эмулятор PSP под названием PPSSPP.

В отличие от других схожих приложений, PPSSPP обладает встроенным апскейлером, который масштабирует текстуры, делая их более оптимизированными под современные дисплеи. Также он полностью переведён на русский язык.

Запускать игры можно бесплатно, но для начала их образы нужно загрузить в формате iSO или CSO напрямую в айфон.