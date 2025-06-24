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В App Store появилось приложение «До вершины» с функциями Газпромбанка

Банк призвал пользователей iOS скачать его «пока оно доступно».
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 11:35

В App Store вышло приложение «До вершины», содержащее функции Газпромбанка. Об этом сообщил сам банк и разместил ссылку для загрузки.

В приложении доступны новые возможности: страхование карт и счетов, автопополнение с накопительного счёта, сервис «Заправки», обновлённые виджеты и другие функции.

Газпромбанк напомнил, что ранее приложения банка уже удаляли из магазина, поэтому пользователям рекомендуется установить его заранее.

Скачать можно по ссылке.

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