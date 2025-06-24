В App Store появилось приложение «До вершины» с функциями Газпромбанка

В App Store вышло приложение «До вершины», содержащее функции Газпромбанка. Об этом сообщил сам банк и разместил ссылку для загрузки.

В приложении доступны новые возможности: страхование карт и счетов, автопополнение с накопительного счёта, сервис «Заправки», обновлённые виджеты и другие функции.

Газпромбанк напомнил, что ранее приложения банка уже удаляли из магазина, поэтому пользователям рекомендуется установить его заранее.

Скачать можно по ссылке.