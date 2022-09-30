5 отличных вещей для дома, которые надо срочно заказать

Осенью хочется все больше уюта в доме — собрать все необходимое и не выходить из теплого помещения без зазрения совести. В связи с этим, собрали 5 классных вещей для дома, выбирайте себе или в подарок родным и близким.

Яндекс Станция Мини 2

Для тех, кто уже давно хочет, но не может решиться на большую умную колонку Яндекс Станция, советуем присмотреться к «Яндекс Станции Мини 2». Конкретно, выбирайте версию с часами.

Эта компактная колонка отлично подойдет для первого знакомства или в качестве дополнительной, например, на кухню или в спальню. Если первое поколение умной колонки имело динамик мощностью 3 ватта, то во втором — аж 10 ватт. Кроме улучшенного звука, появились сенсорные кнопки и светодиодный дисплей, отображающий время, погоду, анимацию воспроизведения и остальную информацию, которая взаимодействует с Алисой.

Колонка представлена сразу в четырех цветах: красном, синем, белом и черном — точно получится подобрать свой вариант под любой интерьер.

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Компактный робот-пылесос TCL Sweeva 2000

Если вы ищете простой и доступный робот-пылесос, то обратите внимание на TCL Sweeva 2000. Это отличная модель в своем ценовом сегменте, которая справится с уборкой 2-3х комнатной квартиры. В комплекте идет сам пылесос, пульт, дополнительный сменный фильтр, станция и две пары щёток.

Пылесос поддерживает только сухую уборку, но чаще всего базовые модели и не используют для влажной. Емкость аккумулятора пылесоса составляет 2900 мАч, этого хватит на 2,5 часа работы. К тому же, у TCL Sweeva 2000 достаточно большой бак на 600 мл — а, значит, не придется вычищать его по несколько раз.

Мощность всасывания составляет 2000 Па. Роботом можно управлять через смартфон при помощи приложения. Кстати, его высота всего 7 см, это позволит помощнику беспрепятственно проезжать под креслами, тумбами и кроватями. Однозначно советуем присмотреться к этому эффективному и доступному роботу-пылесосу.

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Сендвичница Xiaomi Pinlo

Сендвичница, как оказалось, вообще отличная тема. Это простое устройство, которое стоит недорого, занимает мало места и, при этом, сколько вкусных бутербродов дарит по утрам и вечерам.

У Xiaomi Pinlo PLMZ-SC600-01 в комплекте идут два вида панелей с антипригарным покрытием. В них можно запекать не только сам хлеб, но и яичницу и тосты. Благодаря изогнутому дизайну между нагревателями спокойно помещается не только два куска хлеба, но и большое количество начинки.

Максимальный нагрев Pinlo PLMZ-SC600-01 составляет 180°С. Сендвичницу можно хранить как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Если устройство не использовать в течение 10 минут, то оно отключается автоматически.

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ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick

ТВ-приставка от Xiaomi — универсальное устройство, которое может превратить любой телевизор в умный. Для подключения потребуется питание от электросети, интернет и выход HDMI.

Устройство компактное и легкое, поэтому его можно без каких-либо усилий спрятать за самим телевизором. Всё управление происходит через комплектный пульт, который соединяется по Bluetooth. После подключения вам будет доступна полноценная система Android TV с управлением при помощи голосового ассистента. Вы сможете установить YouTube, KION, Кинопоиск и множество других приложений, которые есть в Google Play.

Более того, отпадает необходимость приобретать приставку от интернет-провайдера, которая предоставляет доступ к «традиционному» телевидению. Об опыте использования приставки от Xioami можно почитать в нашем отдельном материале.

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Подушка EcoSapiens с эффектом памяти

Ортопедическая подушка EcoSapiens Memory имеет довольно компактный размер и подходит для детей от 6 лет и взрослых. Она имеет среднюю жесткость и подстраивается под контуры тела. Благодаря этому, получается снизить нагрузку на шейный отдел позвоночника и нормализовать кровообращение.

Возможно, первые пару дней будет непривычно спать на такой подушке. Но как только вы найдете свой идеальный ракурс и угол, расстаться с ней вы больше не сможете. Благо в комплекте идет защитный чехол и наволочка, поэтому перевозить ее будет удобно.

Стоит отметить, что от этой ортопедической подушки с эффектом памяти нет специфического запаха. Сама она выполнена из эластичного пенополиуретана.

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На этом подборка завершается. Пишите в комментариях, что из перечисленного у вас есть дома или поделитесь своими полезными находками.

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