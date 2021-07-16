Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

В Амстердаме открыли первый в мире напечатанный стальной мост

В Амстердаме открыли первый в мире металлический пешеходный мост, который напечатали на 3D-принтере. Проект разработали в Имперском колледже Лондона, а напечатали в компании MX3D.

Как отмечается, проект моста стартовал ещё в 2015 году. За 2 года компания MX3D завершила проектирование, после чего начала печатать элементы по отдельности. Затем их собрали в единую конструкцию.

Этот проект позволит оценить работоспособность и прочность такой системы, что позволит в будущем создавать другие «печатные» конструкции, просто просчитывая их на компьютере. При этом профессор Леройя Гарднер из колледжа отметил, что это первая такая структура.

Отмечается, что в 3D-печати есть потенциал для строительства и дизайна, однако эту технологию необходимо тщательно исследовать, прежде чем выводить на промышленный уровень.

Источник:
Университет Твенте

Поделитесь своим мнением!

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить