В Амстердаме открыли первый в мире напечатанный стальной мост

В Амстердаме открыли первый в мире металлический пешеходный мост, который напечатали на 3D-принтере. Проект разработали в Имперском колледже Лондона, а напечатали в компании MX3D.

Как отмечается, проект моста стартовал ещё в 2015 году. За 2 года компания MX3D завершила проектирование, после чего начала печатать элементы по отдельности. Затем их собрали в единую конструкцию.

Koningin Máxima opende zojuist een 3D-geprinte brug op de Oudezijds Achterburgwal. Het is de eerste 3D-geprinte brug ter wereld die volledig gemaakt is van staal.



➡️ https://t.co/SCoqbTjrjC pic.twitter.com/fIIPw2eTLq — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) July 15, 2021

Этот проект позволит оценить работоспособность и прочность такой системы, что позволит в будущем создавать другие «печатные» конструкции, просто просчитывая их на компьютере. При этом профессор Леройя Гарднер из колледжа отметил, что это первая такая структура.

Отмечается, что в 3D-печати есть потенциал для строительства и дизайна, однако эту технологию необходимо тщательно исследовать, прежде чем выводить на промышленный уровень.