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Новости

Уже весной в смартфоны Honor вернутся сервисы Google

Уже этой весной сервисы Google могут вернуться на смартфоны Honor. Это произошло после разделения Huawei и Honor. Как отмечается, это позволит бренду улучшить позиции, но при этом уменьшит аудиторию AppGallery.

По данным источника, Honor готовит новую линейку смартфонов с поддержкой сервисов поискового гиганта. Однако точного перечня пока нет. Потому нельзя сказать, какие именно смартфоны получат поддержку сервисов.

Помимо этого, Honor ведет переговоры с компанией Qualcomm, чтобы использовать их процессоры в своих смартфонах. Это позволит задействовать модемы 5G.

Эксперты уверены, что возврат привычных сервисов позволит улучшить ситуацию с продажами  Honor в России, которая резко пошла вниз после санкцией со стороны США против материнской компании Huawei.

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Источник:
Коммерсантъ
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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