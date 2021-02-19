Утечка показала возможные спецификации процессора Apple M1X

В сети появились сведения о будущем процессоре Apple M1X. Эта модель будет иметь вдвое больше производительных ядер, чем нынешняя версия M1. Также заявлена более высокая частота. А устройства на его основе получат и больше ОЗУ.

В нынешней версии Apple М1 есть четыре мощных ядра Firestorm, четыре энергоэффективных Icestorm, 8 графических ядер, поддержка до 16 ГБ оперативной памяти и набор контроллеров для периферии.

У M1X будет уже 8 ядер Firestorm, 16 блоков графики и до 32 ГБ ОЗУ LPDDR4X с частотой до 4266 МГц. Данных о росте частот CPU и GPU пока нет, но наверняка эти показатели тоже вырастут.

При этом компания пока не комментирует слухи и утечки, потому сложно сказать, как скоро новинка появится на рынке. Не исключено, что обновлённые MacBook Pro 16 и настольные iMac с этим чипом покажут весной, но в релиз они выйдут явно позже.

Помимо этого, новые MacBook Pro 16 могут получить экраны mini-LED., новый дизайн и магнитные зарядки.