Нейросеть Unstable Diffusion для создания изображений «без цензуры» стала доступна всем

Создатели нейронной сети Unstable Diffusion, позволяющей генерировать изображения «без цензуры» на основе текстового описания, представили ее в виде бета-версии для всех заинтересованных пользователей.

Чтобы получить доступ к ней, достаточно перейти по данной ссылке и авторизоваться через аккаунт Google или Discord.

Нейросеть отлично работает с русским языком и способна генерировать изображения по требуемым запросам. Перед началом генерации также можно настроить различные параметры, а для создания изображений необходимо ввести запросы в поле «Prompt».

Однако имеются некоторые ограничения. В рамках суточного лимита пользователь может использовать только 100 «кредитов», что позволяет создать примерно 100 разнообразных изображений. Для тех, кто не желает ожидать, доступна платная версия с тарифными планами на выбор.