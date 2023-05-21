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Нейросеть Unstable Diffusion для создания изображений «без цензуры» стала доступна всем

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Валентин Снежин сегодня в 00:15

Создатели нейронной сети Unstable Diffusion, позволяющей генерировать изображения «без цензуры» на основе текстового описания, представили ее в виде бета-версии для всех заинтересованных пользователей.

Чтобы получить доступ к ней, достаточно перейти по данной ссылке и авторизоваться через аккаунт Google или Discord.

unstability
unstability

Нейросеть отлично работает с русским языком и способна генерировать изображения по требуемым запросам. Перед началом генерации также можно настроить различные параметры, а для создания изображений необходимо ввести запросы в поле «Prompt».

Unstable Diffusion

Однако имеются некоторые ограничения. В рамках суточного лимита пользователь может использовать только 100 «кредитов», что позволяет создать примерно 100 разнообразных изображений. Для тех, кто не желает ожидать, доступна платная версия с тарифными планами на выбор.

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Источник:
Unstability
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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