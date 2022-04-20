Подсанкционные банки не смогут выпускать карты UnionPay

Российский банки не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. Речь идёт о «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Открытие» и другие подсанкционные банки, об этом сообщает «РБК».

Это значит, что перечисленный банки не смогут выпускать кобейджинговые карты «Мир» — UnionPay, которые позволяют оплачивать покупки в зарубежных магазинах. Своё решение платёжная система никак не комментирует.

Кроме того, UnionPay продолжит работать с банками, которые не находятся под санкции.

Ранее сообщалось, что иностранные магазины начали отклонять карты UnionPay из России.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!