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Новости

Подсанкционные банки не смогут выпускать карты UnionPay

Российский банки не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. Речь идёт о «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Открытие» и другие подсанкционные банки, об этом сообщает «РБК».

Это значит, что перечисленный банки не смогут выпускать кобейджинговые карты «Мир» — UnionPay, которые позволяют оплачивать покупки в зарубежных магазинах. Своё решение платёжная система никак не комментирует.

Кроме того, UnionPay продолжит работать с банками, которые не находятся под санкции.

Ранее сообщалось, что иностранные магазины начали отклонять карты UnionPay из России.

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Источник:
РБК

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