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Новости

Иностранные магазины отклоняют карты UnionPay из России

Держатели банковских карт платежной системы UnionPay начали жаловаться на невозможность оплачивать покупки в других странах и иностранных интернет-магазинах.

По информации многочисленных источников, магазины по собственной инициативе дали распоряжение банкам-эквайерам не проводить операции по любым картам, которые выпущены российскими банками. Если говорить о санкциях, то такого пункта там нет. Кроме того, торговая точка не может получить доступ к таблице BIN-номеров карт, а именно в них содержится информация о стране эмитента карты.

Есть предположения, что ограничения сделаны на техническом уровне. Торговые точки предпочитают не разбираться, какой банк под санкциями, а просто блокируют всю страну.

Повлиять на ситуацию могла сама UnionPay, но она предпочла не вмешиваться. На запросы журналистов представители UnionPay не отвечают.

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Источник:
Коммерсантъ

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