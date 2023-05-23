Тинькофф начал выпускать карты системы UnionPay

Банк Тинькофф начал выпускать карты с платежной системой UnionPay, позволяющей производить покупки и оплату в различных странах, включая Турцию, ОАЭ, Южную Америку, Таиланд и многие страны Азии.

Предоставление физической карты обойдется клиентам в 1000 рублей, однако также имеется возможность бесплатного выпуска виртуальной карты.

Пока опция по выпуску UnionPay есть не у всех, но её можно организовать через чат поддержки. При этом возможность обещают открыть во второй половине текущего дня.