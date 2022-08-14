Представлен сверхпрочный смартфон Ulefone Armor 15 с встроенными наушниками за $169

Компания Ulefone представила «неубиваемый» смартфон Ulefone Armor 15. Он позиционируется как первый в мире сверхпрочный смартфон со встроенными TWS наушниками.

У Ulefone Armor 15 максимальная защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69K, ударопрочность соответствует стандарту MIL-STD-810G.

В толстом корпусе на верхней грани удалось разместить беспроводные наушники. Они могут заряжаться от смартфона и обеспечивать до 5 часов автономной работы. Гарнитура поддерживает Bluetooth 5.0.

Новинка получила 5,45-дюймовый HD+ дисплей с разрешением 1440 x 720p. Процессором выступает Mediatek Helio G35. Батарея огромная — на 6000 мАч. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, встроенной — 128 Гб.

Основная камера сдвоенная: 12 и 13 Мп. У фронтальной камеры 16 Мп.

Смартфон работает под управлением Android 12 и даже имеет поддержку NFC. Стоимость Ulefone Armor 15 — $169,99.

Nokia 5710 XpressAudio

Стоит отметить, что для этого устройства есть смартфон с аналогичным механизмом — Nokia 5710 XpressAudio. У него тоже есть встроенный чехол для зарядки, в котором размещается гарнитура. Его стоимость составляет около $89. Однако, такой степени защиты у этого смартфона нет.

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