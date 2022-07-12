Представлен Nokia 5710 XpressAudio со встроенным отсеком для наушников

Компания HMD представила кнопочный мобильный телефон Nokia 5710 XpressAudio. Это не просто привычная «кнопка», а действительно интересная модель с уникальным корпусом.

Телефон получил встроенный выдвижной отсек для хранения и зарядки беспроводных наушников. Последние идут в комплекте со смартфоном и обещают отыгрывать на одном заряде около 4 часов в режиме воспроизведения музыки и 3 часа в режиме разговора.

Спереди Nokia 5710 XpressAudio – обычный телефон с 2,4-дюймовым дисплеем QVGA и классической клавиатурой. Работает аппарат под управлением OC Series 30 Plus, которая около десять лет использовалась в телефонах Nokia.

У смартфона съёмный аккумулятор ёмкостью 1450 мАч и способен проработать до 6 часов в режиме разговора и до 20 дней в режиме ожидания с двумя SIM-картами 4G.

Стоимость Nokia 5710 XpressAudio составляет 74,99 фунтов стерлингов (около 5000 рублей).

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