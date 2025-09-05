HUAWEI выпустила пауэрбанк на 12 000 мАч с поддержкой 100 Вт и встроенным кабелем

HUAWEI выпустила в Китае компактный пауэрбанк мощностью 100 Вт на 12 000 мАч. Он оснащен встроенным кабелем USB-C и дополнительным портом USB-C, что позволяет заряжать сразу два устройства. Новинку представили вместе со складным смартфоном Mate XTs, наушниками FreeBuds 7i и планшетом MatePad Mini.

Общая мощность устройства составляет 100 Вт. Компания заявляет, что этого достаточно, чтобы зарядить смартфон HUAWEI Mate 70 или Mate X6 до 85% всего за 30 минут. При этом если заряжать два гаджета одновременно, то мощность распределяется в соотношении 66 Вт + 40 Вт или 88 Вт + 18 Вт.

Производитель отмечает, что пауэрбанк имеет надежную защиту от перегрева, перенапряжения и короткого замыкания. Четыре светодиода на корпусе показывают оставшийся заряд, а владельцы смартфонов HUAWEI могут проверить состояние батареи в приложении.

Несмотря на достаточную емкость вес аксессуара всего 237 граммов. Он уже получил международные сертификаты, включая разрешение на использование в самолетах.

Новинка будет продаваться в черном и белом цветах. Продажи в Китае начнутся 26 сентября. Цена — 399 юаней (~4 600 рублей).