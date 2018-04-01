Уборщик сфотографировал консоль Sony PlayStation 5
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Новости

Уборщик сфотографировал консоль Sony PlayStation 5

Уже завтра Sony в рамках конференции CES 2020 расскажет о своих новинках. Многие ожидают, что компания поведает о грядущей PlayStation 5 и продемонстрируют проекты для неё.

Тем временем обычный уборщик неизвестного разработчика на просторах Reddit опубликовал фотографии девкита PlayStation 5 и джойстика. Геймпад будет мало чем отличаться от предыдущего поколения, потому что в Sony считают его идеальным.

Ps5

Стоит отметить, что официальный релиз PlayStation 5 ожидается только в конце года. Главный конкурент в лице Microsoft еще в декабре раскрыла внешний вид нового Xbox.

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