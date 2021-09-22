Ubisoft с Funforge выпустит настольную игру по мотивам Far Cry

На днях появилась информация о партнерском сотрудничестве между Ubisoft и французами Funforge. Ожидается, что этот тандем создаст настольную игру, основанную на серии Far Cry. На рынок она должна выйти только в следующем году. Никаких подробностей пока нет, но стоит отметить, что нечто подобное мы уже видели. Вспомнить хотя бы Assassin’s Creed Brotherhood of Venice.

Но на этом сотрудничество не закончится. Ожидается, что этот тандем запустит часы, точную копию игровых, что на руке у главного персонажа Дани Рохаса. Правда, товар выйдет лимитированным тиражом: 1983 штуки и каждая из них оценена в 1 200 долларов.

Сами часы механические, но выдерживают давление 10 бар. С одного завода способны проработать до 80 часов.