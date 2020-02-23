У нового iPhone 12 не будет пресловутой челки

Эскизы новой линейки смартфонов iPhone 12 опубликовали на сайте Slashleaks. Ранее, из-за утечки в сеть, они были найдены в бета-версии iOS 14.1.1

Всего выложено 3 эскиза. Первая, самая маленькая модель, получила наибольший вырез в верхней части экрана. У второй, средней модели, эта выемка заметно меньше. Третья и самая большая модель имеет экран большой диагонали и совсем лишена уже привычной и поднадоевшей челки.

Увиденное полностью соответствует слухам, появившимся в сети несколько дней назад. Как и было заявлено в полученной информации, iPhone 12 Pro Max оснащен безрамочным дисплеем без вырезов и отверстий.

На изображение новый iPhone был опубликован в красном цвете и оснащен тремя камерами на задней панели. В верхней центральной части экрана выреза под камеру нет. Маловероятно, что Apple сделает врез под камеру в экране, как это делают Samsung, Huawei и другие его конкуренты. Впрочем, это только догадки.

Рендер iPhone 12

Также из источников сообщается, что поставка iPhone продолжается по всему миру. Если ничего не изменится, то массовое производство флагманского смартфона iPhone 12 может начаться уже в мае 2020 года, а презентация состоится осенью.