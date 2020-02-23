У нового iPhone 12 не будет пресловутой челки
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Новости

У нового iPhone 12 не будет пресловутой челки

Эскизы новой линейки смартфонов iPhone 12 опубликовали на сайте Slashleaks. Ранее, из-за утечки в сеть, они были найдены в бета-версии iOS 14.1.1

Всего выложено 3 эскиза. Первая, самая маленькая модель, получила наибольший вырез в верхней части экрана. У второй, средней модели, эта выемка заметно меньше. Третья и самая большая модель имеет экран большой диагонали и совсем лишена уже привычной и поднадоевшей челки.

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Увиденное полностью соответствует слухам, появившимся в сети несколько дней назад. Как и было заявлено в полученной информации, iPhone 12 Pro Max оснащен безрамочным дисплеем без вырезов и отверстий.

На изображение новый iPhone был опубликован в красном цвете и оснащен тремя камерами на задней панели. В верхней центральной части экрана выреза под камеру нет. Маловероятно, что Apple сделает врез под камеру в экране, как это делают Samsung, Huawei и другие его конкуренты. Впрочем, это только догадки.

Iphone 12 3
Рендер iPhone 12

Также из источников сообщается, что поставка iPhone продолжается по всему миру. Если ничего не изменится, то массовое производство флагманского смартфона iPhone 12 может начаться уже в мае 2020 года, а презентация состоится осенью.

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Маргарита Александрова

Маргарита Александрова

Пишу новости о мире гаджетов. Просто, но со вкусом.
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