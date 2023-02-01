Трансформер Samsung Galaxy Book 3 и другие — представлена целая россыпь ноутбуков

Компания Samsung представила сразу несколько новых моделей ноутбуков. О модели Galaxy Book 3 Ultra уже все известно, теперь поговорим о более простых версиях.
Galaxy Book 3 Pro
В этой линейке есть только вариант с OLED-дисплеем на 120 Гц и процессором Intel 13-го поколения. Характеристики его доступны ниже:
- Экран: 14/16 дюймов, OLED, 16:10, 120 Гц, 2880×1800, HDR 500, 400 нит.
- Процессор: Intel Core i7-1360P.
- Графика: Intel Iris XE.
- Оперативная память: 16 ГБ LPDDR5.
- Накопитель: 512 ГБ M.2-PCIe-NVMe-SSD Gen. 4.
- Беспроводные адаптеры и порты: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, MicroSDXC, 3,5 мм, два Thunderbolt 4, USB A 3.2 Gen 1, два USB-C 3.2 Gen 2, HDMI.
- Акустика: 4 динамика от AKG с Dolby Atmos.
- Веб-камера: 1080p.
- Батарея: 63/76 Вт/ч (в зависимости от размера экрана).
- ОС: Windows 11.
Galaxy Book 3 360 и Galaxy Book 3 360 Pro
Это две модели ноутбуков-трансформеров с сенсорными экранами и поддержкой стилуса S Pen. Конструкция позволяет складывать их так, чтобы они становились планшетами.
Характеристики Galaxy Book 3 360:
- 13,3/15,6 дюйма, OLED, 16:9, 120 Гц, 1920×1080, HDR 500, 370 нит
- Процессор: Intel Core i7-1360P.
- Графика: Intel Iris XE.
- Оперативная память: 8/16 ГБ LPDDR4X.
- Накопитель: 256/512 ГБ M.2-PCIe-NVMe-SSD Gen. 4.
- Беспроводные адаптеры и порты: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, MicroSDXC, 3,5 мм, Thunderbolt 4, USB A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2, HDMI.
- Акустика: 2 динамика от AKG с Dolby Atmos.
- Веб-камера: 720p.
- Батарея: 61,1/68 Вт/ч (зависит от размера экрана).
- ОС: Windows 11.
Характеристики Galaxy Book 3 360 Pro:
- 16 дюймов, OLED, 16:10, 120 Гц, 2880×1800, HDR 500, 400 нит.
- Процессор: Intel Core i7-1360P.
- Графика: Intel Iris XE.
- Оперативная память: 16 ГБ LPDDR4X.
- Накопитель: 512 ГБ M.2-PCIe-NVMe-SSD Gen. 4.
- Беспроводные адаптеры и порты: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, MicroSDXC, 3,5 мм, Thunderbolt 4, USB A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2, HDMI.
- Акустика: 4 динамика от AKG с Dolby Atmos.
- Веб-камера: 1080p.
- Батарея: 76 Вт/ч.
- ОС: Windows 11.
Цены выглядят так:
- Galaxy Book 3 Pro — от 1499 долларов (104 200 рублей);
- Galaxy Book 3 360 — от 1249 долларов (87 800 рублей);
- Galaxy Book 3 Pro 360 — от 1649 долларов (115 700 рублей);
Продажи стартуют 22 февраля, но в России их официально не будет. Хотя по параллельному импорту их могут привезти весной.
Подпишитесь на Телеграм-канал, чтобы не пропустить новые публикации @T_GEEK
Комментарии