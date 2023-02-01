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Трансформер Samsung Galaxy Book 3 и другие — представлена целая россыпь ноутбуков

Компания Samsung представила сразу несколько новых моделей ноутбуков. О модели Galaxy Book 3 Ultra уже все известно, теперь поговорим о более простых версиях.

Galaxy Book 3 Pro

В этой линейке есть только вариант с OLED-дисплеем на 120 Гц и процессором Intel 13-го поколения. Характеристики его доступны ниже:

  • Экран: 14/16 дюймов, OLED, 16:10, 120 Гц, 2880×1800, HDR 500, 400 нит.
  • Процессор: Intel Core i7-1360P.
  • Графика: Intel Iris XE.
  • Оперативная память: 16 ГБ LPDDR5.
  • Накопитель: 512 ГБ M.2-PCIe-NVMe-SSD Gen. 4.
  • Беспроводные адаптеры и порты: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, MicroSDXC, 3,5 мм, два Thunderbolt 4, USB A 3.2 Gen 1, два USB-C 3.2 Gen 2, HDMI.
  • Акустика: 4 динамика от AKG с Dolby Atmos.
  • Веб-камера: 1080p.
  • Батарея: 63/76 Вт/ч (в зависимости от размера экрана).
  • ОС: Windows 11.

Galaxy Book 3 360 и Galaxy Book 3 360 Pro

Это две модели ноутбуков-трансформеров с сенсорными экранами и поддержкой стилуса S Pen. Конструкция позволяет складывать их так, чтобы они становились планшетами.

Характеристики Galaxy Book 3 360:

  • 13,3/15,6 дюйма, OLED, 16:9, 120 Гц, 1920×1080, HDR 500, 370 нит
  • Процессор: Intel Core i7-1360P.
  • Графика: Intel Iris XE.
  • Оперативная память: 8/16 ГБ LPDDR4X.
  • Накопитель: 256/512 ГБ M.2-PCIe-NVMe-SSD Gen. 4.
  • Беспроводные адаптеры и порты: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, MicroSDXC, 3,5 мм, Thunderbolt 4, USB A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2, HDMI.
  • Акустика: 2 динамика от AKG с Dolby Atmos.
  • Веб-камера: 720p.
  • Батарея: 61,1/68 Вт/ч (зависит от размера экрана).
  • ОС: Windows 11.

Характеристики Galaxy Book 3 360 Pro:

  • 16 дюймов, OLED, 16:10, 120 Гц, 2880×1800, HDR 500, 400 нит.
  • Процессор: Intel Core i7-1360P.
  • Графика: Intel Iris XE.
  • Оперативная память: 16 ГБ LPDDR4X.
  • Накопитель: 512 ГБ M.2-PCIe-NVMe-SSD Gen. 4.
  • Беспроводные адаптеры и порты: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, MicroSDXC, 3,5 мм, Thunderbolt 4, USB A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2, HDMI.
  • Акустика: 4 динамика от AKG с Dolby Atmos.
  • Веб-камера: 1080p.
  • Батарея: 76 Вт/ч.
  • ОС: Windows 11.

Цены выглядят так:

  • Galaxy Book 3 Pro — от 1499 долларов (104 200 рублей);
  • Galaxy Book 3 360 — от 1249 долларов (87 800 рублей);
  • Galaxy Book 3 Pro 360 — от 1649 долларов (115 700 рублей);

Продажи стартуют 22 февраля, но в России их официально не будет. Хотя по параллельному импорту их могут привезти весной.

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Источник:
The GEEK
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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