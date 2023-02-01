Samsung представила ноутбук Galaxy Book 3 Ultra с видеокартой GeForce RTX

Компания Samsung представила ноутбук Galaxy Book 3 Ultra с мощным железом. Новинка получила топовые характеристики и по праву относится к игровым решениям.

Дисплей: 16 дюймов, разрешение 2880×1800 (16:10), AMOLED 2X, 48-120 Гц, HDR;

Процессор: 14-ядерный Intel Core i7-13700H / 14-ядерный Intel Core i9-13900H;

Память: 16/32 ГБ ОЗУ LPDDR5;

SSD: 512 ГБ или 1 ТБ постоянной PCIe 4th Gen SSD;

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4050 / Nvidia GeForce RTX 4070;

Аккумулятор: 76 Вт/ч, блок питания на 100 Вт;

Звук: 4 динамика;

Адаптеры связи: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1;

Порты: 2 × Thunderbolt 4, USB-A 3.2, microSD, HDMI 2.0;

Габариты: 355×165×16 мм, 1,79 кг;

Корпус: алюминий;

ОС: Windows 11 Home.

Цены составляют 2899 евро за версию с процессором i7, 16+512 ГБ памяти и картой RTX 4050, а также 3799 евро за вариант i9, 32 ГБ + 1 ТБ и картой RTX 4070. Galaxy Book 3 Ultra появится в продаже с 22 февраля, хотя пока страны «первой волны» не названы.