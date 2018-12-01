Топ-менеджер Microsoft намекает на скорый выпуск складного смартфона Surface Duo

Директор по продуктам корпорации Microsoft Панос Панай проболтался о возможном скором выходе двухэкранного складного смартфона Surface Duo. В своём Twitter-акканте он опубликовал фото, где показан такой смарфтон у него в руках.

В комментариях Панай уточнил, что новинка уже находится на этапе готовности, на это также указывает защитный чехол. Учитывая, что производство аксессуаров для новых смартфонов стартует незадолго до премьеры, можно сказать, что осталась пара-тройка месяцев.

Новинке приписывают пару 5,6-дюймовых AMOLED-дисплеев с разрешением 1800х1350 точек и соотношением сторон 4:3. Внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 855. Также заявлены 6 ГБ ОЗУ, 64 или 256 ГБ постоянной памяти, батарея ёмкостью 3460 мА·ч, сканер отпечатков пальцев и фронтальная камера на 11 МП.

Заявлено также, что новинка будет по умолчанию работать на Android 10, но с перспективой повышения версии до Android 11. Отдельно отметим наличие функции одновременного запуска двух приложений на разных экранах, что позволит работать параллельно. Это позволит, к примеру, одновременно работать с браузером и мессенджером.

Точная дата анонса и цена Microsoft Surface Duo пока не сообщатся. Но, скорее всего, новинка будет недешёвой.