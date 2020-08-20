Microsoft Surface Duo обошёл Galaxy Z Flip в бенчмарке

В сети появились первые результаты тестирования двухэкранного смартфона Microsoft Surface Duo. Судя по опубликованным данным, его «прогнали» в Geekbench, где он показал весьма неплохие результаты.

Тест в бенчмарке

Судя по тестам, смартфон на базе прошлогоднего мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 855 набрал 762 балла в одноядерном тесте и 2867 — в многоядерном. И этот результат лучше, чем у Galaxy Z Flip на базе Snapdragon 855 Plus, а также у Galaxy Fold на основе Snapdragon 855.

Таблица результатов

Самое интересное, что смартфон Microsoft располагает всего 6 ГБ ОЗУ, тогда как Fold оснащён 12 ГБ. Частота его процессора составляет 1,78 ГГц, что является базовым показателем. Таким образом, Surface Duo превосходит все другие складные смартфоны на рынке вне зависимости от технологии экрана на них.

Само собой, он существенно уступает iPhone 11 от Apple на базе A13 Bionic. Однако сравнение с «яблочными» решениями давно уже стало простой традицией, а не способом помериться результатами.