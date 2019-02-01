Смартфон Microsoft Surface Duo начнут продавать 10 сентября

Компания Microsoft сообщила, что её необычный смартфон Surface Duo с двумя экранами выйдет на рынок уже довольно скоро — 10 сентября. Однако ценой он не порадует — в США новинка будет стоить 1400 долларов. Таким образом, новинка сравнима с Samsung Galaxy Z Flip 5G и Motorola Razr.

За эту сумму производитель предлагает довольно скромный набор. В первую очередь — это два экрана диагональю 5,6 дюйма каждый с разрешением 1800 х 1350 пикселей. Это даёт общую диагональ в 8,1 дюйма при разрешении 2700 х 1800 пикселей.

Внутри установлен прошлогодний мобильный процессор Snapdragon 855, хотя компания могла бы раскошелиться и на Snapdragon 865. Есть 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти. А вот дальше начинаются сплошные компромиссы.

К примеру, ёмкость аккумулятора — всего 3566 мА·ч. Хотя есть поддержка 18-ваттной зарядки, но этого всё равно мало. Далее, вызывает вопросы камера. Во-первых, она всего одна в двух ипостасях, то есть отвечает на селфи и используется для съёмки. Во-вторых, модуль всего один — на 11 МП. И у него нет оптического стабилизатора.

Из других странных особенностей отметим наличие стилуса при отсутствии 5G, NFC и стереодинамиков. Зато можно подключаться к Windows 10 в облаке с помощью Windows Virtual Desktop.

Surface Duo выйдет в продажу сначала только в Штатах. О глобальном релизе пока ничего не сообщается.