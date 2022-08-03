Титановые Apple Watch больше нельзя купить в Apple Store

Совсем скоро компания Apple представит следующее поколение умных часов Apple Watch. Ожидается, что свет увидят Apple Watch Series 8 и совершенно новые Apple Watch Pro. В преддверии этого Apple смогла распродать все версии Apple Watch из титана.

Сейчас Apple Watch Series 7 с титановым корпусом больше нельзя купить в Apple Store в США, Канаде, Великобритании и некоторых других странах.

Ожидается, что этой осенью Apple представит линейку смартфонов iPhone 14, смарт-часы Apple Watch SE 2 и защищённые Apple Watch Pro.

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