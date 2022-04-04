Apple Watch SE 2 получат усиленную влагозащиту

Новая версия Apple Watch Explorer Edition (именно так расшифровываются Apple Watch SE), получат улучшенную влагозащиту. Об этом пишет Bloomberg.

Главным отличием «прокаченной» защиты будет возможность заниматься в часах дайвингом или активным водным спортом. Сейчас Apple Watch позволяют только плавать в бассейне или море, но в последнем случае их нужно хорошо промыть.

Корпус Apple Watch получит прорезиненный корпус и некую схожесть с G-SHOCK.

Анонс Apple Watch SE 2 может состояться в конце 2022 года.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!