Тим Кук рассказал СМИ, что может уйти из Apple в следующие 10 лет

Генеральный директор Apple Тим Кук в интервью СМИ рассказал, что может покинуть пост гендиректора в течение следующих 10 лет. При этом точных данных и сроков он не назвал.

Ещё 10 лет? Возможно нет. Но я могу сказать вам, что сейчас чувствую себя хорошо и пока не могу назвать точную дату. Но 10 лет — это долгий срок и, вероятно, моё дальнейшее руководство продлится не более 10 лет. Тим Кук

Само собой, пока что компания не комментирует эти данные, так что это можно счесть личным мнением Кука, а не официальной позицией.

Отметим, что Кук также заявил, не представляет своей жизни без компании Apple. Также следует отметить, что Кук работает в Apple с 1997 года, а на посту гендиректора — с 2011. Он заменил на этом посту Стива Джобса.