TikTok внедрил новый функционал для прямых эфиров

TikTok продолжает совершенствовать свой функционал: так, платформа запускает сразу 7 новых опций для проведения прямых эфиров. Теперь при отправке потенциально грубого комментария приложение предложит пользователю пересмотреть его. Креаторы смогут назначать свое доверенное лицо для модерации эфиров, организовывать совместные стримы с другими авторами и управлять комментариями.
Зрителям трансляций стал доступен раздел для отправки вопросов автору и возможность просмотра стримов в режиме “Картинка в картинке”. Более того, в ленте рекомендаций наравне с короткими роликами будут появляться прямые эфиры.
Платформа стремится создавать безопасную и гостеприимную среду для аудитории, предоставляя новые возможности для контроля безопасности и реагирования на негатив. Так, две новые функции для прямых эфиров направлены на противодействие кибербуллингу:
Фильтры по ключевым словам
TikTok категорически не приемлет травлю в отношении кого-либо. Теперь пользователи в настройках учетной записи могут отключить комментарии к трансляциям или добавить до 200 слов в фильтр ключевых слов. Впоследствии комментарии пользователей, содержащие такие слова, не будут появляться во время трансляций. Более того, слова могут добавляться в список на протяжении всего прямого эфира автором или человеком, который ему помогает.
Подумайте, прежде чем комментировать
Теперь пользователям перед публикацией потенциально недоброго и грубого комментария будет предложено задуматься влияние своих слов.
В ближайшие недели TikTok также предоставит пользователям возможность временно отключать зрителей и удалять негативные комментарии во время прямых трансляций. Платформа стремится поддерживать дружелюбную атмосферу, поэтому для прямых эфиров существует ряд ограничительных мер, в том числе ограничение на запуск трансляций пользователям младше 16 лет. TikTok также запрещает вымогательство подарков и мошенничество. Более того, платформа удаляет аккаунты, владельцы которых выдают себя за другое лицо, или вводящие в заблуждение сообщество платформы относительно своей личности.
Картинка в картинке
С этой опцией зрители смогут следить за ходом прямого эфира во время взаимодействия с другими приложениями. Благодаря “Картинке в картинке” можно отвлечься на сообщение в мессенджере, не отрываясь от просмотра стрима.
Совместные прямые эфиры
С этой опцией пользователи могут проводить совместные прямые эфиры с другими авторами TikTok по всему миру. Теперь у каждого члена сообщества появится возможность в режиме реального времени пообщаться с любимым креатором.
Вопросы и ответы в прямых эфирах
Эта опция помогает автору прямого эфира централизованно получать вопросы от зрителей онлайн в специальном разделе “Вопросы и ответы”, а не в комментариях к эфиру.
Рекомендованные стримы
Теперь в ленте рекомендаций и ленте подписок будут демонстрироваться и популярные прямые эфиры. Эта опция упростит пользователям поиск интересных трансляций на платформе.
Модераторы эфира для помощи ведущему
Автор прямого эфира может разделить управление трансляцией со своим доверенным лицом. Наравне с автором, помощник может отключать и блокировать пользователей, оставляющих неприемлемые комментарии.
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