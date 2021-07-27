TikTok внедрил новый функционал для прямых эфиров

TikTok продолжает совершенствовать свой функционал: так, платформа запускает сразу 7 новых опций для проведения прямых эфиров. Теперь при отправке потенциально грубого комментария приложение предложит пользователю пересмотреть его. Креаторы смогут назначать свое доверенное лицо для модерации эфиров, организовывать совместные стримы с другими авторами и управлять комментариями.

Зрителям трансляций стал доступен раздел для отправки вопросов автору и возможность просмотра стримов в режиме “Картинка в картинке”. Более того, в ленте рекомендаций наравне с короткими роликами будут появляться прямые эфиры.

Платформа стремится создавать безопасную и гостеприимную среду для аудитории, предоставляя новые возможности для контроля безопасности и реагирования на негатив. Так, две новые функции для прямых эфиров направлены на противодействие кибербуллингу:

Фильтры по ключевым словам

TikTok категорически не приемлет травлю в отношении кого-либо. Теперь пользователи в настройках учетной записи могут отключить комментарии к трансляциям или добавить до 200 слов в фильтр ключевых слов. Впоследствии комментарии пользователей, содержащие такие слова, не будут появляться во время трансляций. Более того, слова могут добавляться в список на протяжении всего прямого эфира автором или человеком, который ему помогает.

Подумайте, прежде чем комментировать

Теперь пользователям перед публикацией потенциально недоброго и грубого комментария будет предложено задуматься влияние своих слов.

В ближайшие недели TikTok также предоставит пользователям возможность временно отключать зрителей и удалять негативные комментарии во время прямых трансляций. Платформа стремится поддерживать дружелюбную атмосферу, поэтому для прямых эфиров существует ряд ограничительных мер, в том числе ограничение на запуск трансляций пользователям младше 16 лет. TikTok также запрещает вымогательство подарков и мошенничество. Более того, платформа удаляет аккаунты, владельцы которых выдают себя за другое лицо, или вводящие в заблуждение сообщество платформы относительно своей личности.

Картинка в картинке

С этой опцией зрители смогут следить за ходом прямого эфира во время взаимодействия с другими приложениями. Благодаря “Картинке в картинке” можно отвлечься на сообщение в мессенджере, не отрываясь от просмотра стрима.

Совместные прямые эфиры

С этой опцией пользователи могут проводить совместные прямые эфиры с другими авторами TikTok по всему миру. Теперь у каждого члена сообщества появится возможность в режиме реального времени пообщаться с любимым креатором.

Вопросы и ответы в прямых эфирах

Эта опция помогает автору прямого эфира централизованно получать вопросы от зрителей онлайн в специальном разделе “Вопросы и ответы”, а не в комментариях к эфиру.

Рекомендованные стримы

Теперь в ленте рекомендаций и ленте подписок будут демонстрироваться и популярные прямые эфиры. Эта опция упростит пользователям поиск интересных трансляций на платформе.

Модераторы эфира для помощи ведущему

Автор прямого эфира может разделить управление трансляцией со своим доверенным лицом. Наравне с автором, помощник может отключать и блокировать пользователей, оставляющих неприемлемые комментарии.