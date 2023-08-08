Tesla выпустила Cybertruck для кошек

Tesla презентовала новинку, но не для автомобильного рынка, а для любителей кошек – это многофункциональная лежанка в дизайне автомобиля Cybertruck. Товар доступен только для китайских покупателей на официальном сайте компании.

Аксессуар имеет размеры 56 x 41 x 25 см, изготовлен из утолщенной и влагостойкой гофрированной бумаги для максимального комфорта и удовлетворения потребностей питомцев. По данным компании, он способен выдержать кошку весом до 15 кг.

Покупатели должны будут сначала собрать этот Cybertruck, так как он поставляется в разобранном виде. Стоимость лежанки составляет 89 юаней (около 1 200 рублей). Вопрос о том, станет ли данная новинка доступной за пределами Китая, пока остается открытым.

Tesla China дополнила ассортимент своих товаров не только лотком для кошек в стиле Cybertruck, но и уникальным штампом с логотипом бренда. Этот аксессуар выполнен из высококачественной нержавеющей стали с ручной обработкой и дополнен ручкой из бука. С его помощью можно проставлять характерный знак T-Stamp на различных продуктах, начиная от котлет для бургеров или хлеба, заканчивая изделиями из дерева или кожи. Стоимость данного аксессуара составляет $67 (около 6 500 рублей).