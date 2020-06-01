Tesla разрабатывает электро-маршрутки

Мы уже давно слышали о том, что в семействе автомобилей от Tesla не прочь бы создать и микроавтобус. Сейчас же эти слухи, если можно так сказать, подтвердились официально. Об этом сказал сам Илон Маск в интервью одному из зарубежных ресурсов. Более того, в планах у Маска разработка и запуск еще одного вида электромобилей.

Сам Маск сказал, что наряду к уже существующим легковым электромобилям нужно выпустить еще два вида электромобилей. Один из них, как раз микроавтобус. Другой тип – это скорее всего грузовые электромобили с большой грузоподъемностью. Что касается микроавтобуса, то о нем высказал свое мнение руководитель округа Сан-Бернардино, где как предполагается, будут курсировать такой вид транспорта.

По его мнению, это комфортный микроавтобус, который позволит перевозить до 12 пассажиров с багажом. Если верить словам этого человека, то Tesla в скором времени начнет создавать электрические фургоны для своего нового проекта. Предполагается, что такие микроавтобусы будут перевозить пассажиров по тоннелю длинной 4,5 км, связывающий аэропорт в Онтарио и город Ранчо Кукамонга.

Сами функционеры округа Сан-Бернардино очень впечатлены таким видом транспорта и ждут его появления с большим нетерпением. Это подтверждается еще и тем, что они отбросили в сторону другие предложения, которые появлялись у них. А вот как будет выглядеть этот микроавтобус – неизвестно. Скорее всего, первые новости о нем появятся осенью, а выйти на рейс он может уже в следующем году.