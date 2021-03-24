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Новости

Tesla начала продавать автомобили за биткоины

Компания Tesla сообщила, что начинает продажу своих электромобилей за биткоины.

При этом основатель и генеральный директор компании Илон Маск отметил, что деньги будут сохраняться в видео биткоинов, их не будут конвертировать в обычную фиатную валюту. Для этого компания использует внутреннее программное обеспечение с открытым исходным кодом и напрямую управляет узлами биткоинов.

Он добавил, что возможность оплаты с помощью биткоинов будет доступна за пределами США в конце этого года. При этом нужно оплачивать всю сумму одной транзакцией, иначе заказ могут отменить. Подтверждение придёт электронной почте в течение шести часов.

Отмечается, что повторно платить не нужно, если подтверждения или отказа не пришло. Также заявлено, то Tesla принимает только биткоины, никакие другие криптовалюты не подойдут.

Таким образом, Маск явно пытается сделать из криптовалюты полноценное платёжное средство. Ведь ранее компания купила «битки» на 1,5 миллиарда долларов.

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Источник:
Engadget, Twitter
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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