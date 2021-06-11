Илон Маск представил самый быстрый и дорогой электромобиль Tesla Model S Plaid

На фабрике Tesla в городе Фримонт, штат Калифорния, Илон Маск провёл презентацию нового электромобиля Model S Plaid. По его словам, это самый быстрый серийный электромобиль в мире.

Маск отметил, что новинка разгоняется до 100 км/час менее чем за 2 секунды. Максимальная же скорость машины — 320 км/час. Новинка может проехать до 630 км на одной зарядке, а чтобы преодолеть половину этого расстояния, Model S Plaid нужно заряжать всего 15 минут.

Внутри электромобиль тоже получил изменения. В салоне есть два сенсорных экрана для управления системами автомобиля и несколько модулей зарядки для смартфонов. Передний экран предлагает разрешение 2200×1300 точек. Он подходит в том числе для игр.

Новинка получила мощное железо, в том числе графику AMD с архитектурой RDNA 2, что примерно равно по мощности PlayStation 5. Это позволит запускать Cyberpunk 2077 с частотой кадров в 60 FPS. Возможности графической подсистемы показали на презентации.

Из мелочей отметим 22 динамика для создания объёмного звука.

Цена электромобиля составляет около 130 тысяч долларов (примерно 9,3 миллиона рублей). Первые 25 заказчиков уже получили свои машины.

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