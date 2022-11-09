Terraria получит последнее обновление в 2023 году

Игровая «песочница» Terraria скоро получит финальное обновление. Как ожидается, в течение 2023 года выйдет апдейт под номером 1.4.5.

Помимо прочего, новинка получит кроссовер с Dead Cells, также там будут добавлены элементы из Slay the Spire, Risk of Rain и Hotline Miami.

В студии Re-Logic обещают, что «серьёзно» начнут работать над обновлением после того, как закончат все исправления в рамках 1.4.4. Подробности о сути обновления не приводятся, в Re-Logic предлагают только дождаться релиза.

Отметим, что это уже не первое «последнее» обновление Terraria. Кто знает, может поддержку продлят ещё раз.