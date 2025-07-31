Telegram запустил поиск по всем публичным каналам, рейтинг пользователей и коллекции подарков

Telegram выпустил второе за июль крупное обновление, добавив поиск по постам из всех публичных каналов. Но воспользоваться такой функцией смогут только Premium-подписчики и то с ограничениями: по данным отраслевых источников, по умолчанию доступно всего два запроса в день. Чтобы снять лимит, нужно потратить 10 «звёзд» (внутренней валюты мессенджера). В официальном анонсе Telegram об ограничениях не говорится.

В интерфейсе появилась новая вкладка «Посты» — она отображается в строке поиска. Там собраны результаты из открытых каналов на любые темы: от новостей до рецептов.

Также в Telegram появился новый элемент профиля — «рейтинг платёжной надёжности». Его значение рассчитывается на основе количества успешных транзакций с «звёздами»: покупок подарков, платных сообщений или продвижения постов. Чем больше действий, тем выше рейтинг. Возвраты и отмены транзакций, наоборот, снижают показатель. Цель, по словам Telegram, — помочь авторам и администраторам оценивать добросовестность подписчиков.

Для авторов и бизнес-аккаунтов добавлена возможность объединять «Истории» в альбомы, что может пригодиться, например, для демонстрации товаров или создания плейлистов. Управлять альбомами можно в разделе «Публикации» профиля.

А подарки теперь можно добавлять в коллекции. Один и тот же подарок может входить сразу в несколько подборок, которые отображаются в профиле или канале.

Кроме того, Telegram анонсировал новый тип подарков с ограниченным тиражом и они снова будут доступны только Premium-пользователям, и каждый сможет приобрести их в ограниченном количестве.

Разработчики ботов и мини-приложений теперь могут управлять ими прямо из обновлённого @BotFather.

Обновление уже доступно для всех платформ.