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⚡ Telegram резко перестал работать в России

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Валентин Снежин сегодня в 21:46

Сегодня около 21:40 по Мск в мессенджере Telegram произошел неизвестный сбой. На это обратили внимание редакторы The GEEK.

Мессенджер не обновляет чаты, а также не может принимать и отправлять сообщения. Причины сбоя выясняются.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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2 Комментариев
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Андрей Кондрашов

Он во всем мире не работает, сервера легли, так что “в России” тут не уместно

14
-1
Ульвин Ширинзаде

В Азербайджане тоже не работает!

2
0

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