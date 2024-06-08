⚡ Telegram резко перестал работать в России

Сегодня около 21:40 по Мск в мессенджере Telegram произошел неизвестный сбой. На это обратили внимание редакторы The GEEK.
Мессенджер не обновляет чаты, а также не может принимать и отправлять сообщения. Причины сбоя выясняются.
Сегодня около 21:40 по Мск в мессенджере Telegram произошел неизвестный сбой. На это обратили внимание редакторы The GEEK.
Мессенджер не обновляет чаты, а также не может принимать и отправлять сообщения. Причины сбоя выясняются.
Он во всем мире не работает, сервера легли, так что “в России” тут не уместно
В Азербайджане тоже не работает!