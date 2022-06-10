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Новости

Павел Дуров подтвердил разработку Telegram Premium

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров официально подтвердил разработку платной подписки.

Создание подписки он объяснил, что пользователи давно просят снять различные ограничения и увеличить лимиты. Поэтому его команда занималась поиском различных способов выйти за рамки собственных возможностей. По его словам, проблема состоит в том, что при снятии всех ограничений возрастут расходы на сервер и трафик. Единственный способ позволить самым требовательным пользователям получить больше, сохранив все функции бесплатными — это сделать снятие лимитов платной опцией.

Дуров заверил, что все базовые функции останутся бесплатными и будут также появляться другие.

Подписка Telegram Premium будет представлена до конца текущего месяца.

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Источник:
Telegram
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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