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Новости

Появились стоимость подписки Telegram Premium

Бывший разработчик из Telegram раскрыл подробности премиальной подписки на мессенджер. Подписка значительно расширяет функционал, увеличивает лимиты на загрузку, чаты и многое другое.

Например, появится возможность добавить в избранное до 10 стикеров и эксклюзивные стикеры с полноэкранными эффектами. Количество публичных ссылок для каналов и супергрупп вырастет с 10 до 20. Кроме того, премиальные пользователи смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ, вместо базовых 2 ГБ. Дополнительно скорость загрузки будет значительно увеличена.

Голосовые сообщения можно будет прочитывать при помощи функции расшифровки. Также у платных подписчиков исчезнет реклама в конце ленты канала. Видеоролик в качестве аватара у пользователей Premium будет проигрываться не только из профиля, но и из списка чатов. Ещё появится отличительный бейдж в виде звезды около имени.

Стоимость подписки Telegram Premium составит $4,99 в месяц. Дата официального появления пока неизвестна.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!

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Источник:
BetaInfo
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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