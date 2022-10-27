Telegram начал продавать никнеймы через аукцион

Площадка Fragment, на которой можно купить никнеймы в Telegram, начала свою работу.

Приобрести имя пользователя @username можно в формате аукциона. На каждый никнейм предлагается сделать ставку, если в течение недели никто не перебьет вашего ценника, то юзернейм достается вам. Оплата происходит через криптовалюту Toncoin при помощи смарт-контрактов на блокчейне TON.

Для некоторых ников есть минимальный порог для ставки. Среди самых дорогих имен чаще всего те, которые состоят из четырех букв — @bank, @auto, @fifa, @card и другие. Но дороже всего предлагается @casino — минимальная ставка на это имя составляет 52,5 тыс. Toncoin или 6,2 млн рублей.

Кстати, сам Fragment не является частью Telegram. Это отдельное юридическое лицо Fragment Corp., которое предоставляет Telegram площадку для продажи цифровых активов. На сайте компании указано, что позже они будут продавать не только никнеймы, но и другие предметы коллекционирования.

Если вы не находите нужного вам имени для покупки никнейма, то, скорее всего Telegram еще не запустил его в продажу. Мессенджер предоставил доступ только к именам пользователей, начинающихся с букв A-H.