Telegram удалит слоган «бесплатный навсегда» из приложения

Telegram собирается изменить первоначальный экран при запуске приложения на Android. Изменения коснуться несколько строк перевода приложения о статусе бесплатного мессенджера.

Сейчас в актуальной версии Telegram пользователя встречает экран, где указано: «Telegram бесплатный навсегда. Без рекламы. Без подписок». В новом варианте фигурирует иная фраза: «Telegram предоставляет бесплатное безлимитное облачное хранилище для чатов и медиа».

Предположительно, что совсем скоро состоится запуск специальной подписки Telegram Premium. По слухам, пользователь получит специальный бейдж у имени, большие стикеры и увеличенные лимиты.

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